2020-02-11T19:57:12+03:00
Происшествия

На Ставрополье живодера с лисой на капоте нашли и наказали

Шокирующее фото облетело соцсети
Евгения СОКОРЕВА
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Тот самый снимокТот самый снимокФото: СОЦСЕТИ
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За варварскую выходку наказали бывшего работника частного охотничьего хозяйства на Ставрополье. Это он повесил на машину труп лисицы ради зрелищного фото в Минводах.

Надпись на авто "Производственная охотничья инспекция", как выяснилось, нанесена самовольно. От работы мужчину отстранили еще 3 года назад. В связи с этим проводят проверку в краевом ГИБДД.

Прокуратура уже провела свою. Нашла и привлекла живодера к административной ответственности за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения.

Будет ли мужчина привлечен по уголовной статье за жестокое обращение с животным - вопрос открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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