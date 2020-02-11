На Ставрополье живодера с лисой на капоте нашли и наказали
За варварскую выходку наказали бывшего работника частного охотничьего хозяйства на Ставрополье. Это он повесил на машину труп лисицы ради зрелищного фото в Минводах.
Надпись на авто "Производственная охотничья инспекция", как выяснилось, нанесена самовольно. От работы мужчину отстранили еще 3 года назад. В связи с этим проводят проверку в краевом ГИБДД.
Прокуратура уже провела свою. Нашла и привлекла живодера к административной ответственности за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения.
Будет ли мужчина привлечен по уголовной статье за жестокое обращение с животным - вопрос открыт.
ИСТОЧНИК KP.RU