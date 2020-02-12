Следователи провели обыски в кабинете и дома у мэра Георгиевска

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:05:30+03:00

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В Георгиевске в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против мэра Максима Клетина, у него в кабинете, а также дома прошли обыски. Как сообщает newstracker.ru, сам Клетин при обысках присутствовал. Ранее он был допрошен в качестве подозреваемого в местном следственном отделе СК РФ.

Градоначальника, напомним, подозревают в угрозе убийством и подделке документов. На Клетина написала заявление в прокуратуру жительница Георгиевска по фамилии Никифорова. Она обвинила мэра в том, что он угрожал свести счеты с ее дочерью. Угрозы посылались в переписке в мессенджере, поэтому к заявлению Никифорова их приложила. Клетин тоже подал заявление - о том, что на него клевещут. По его словам, Никифорова его оговорила после того, как он отказался жениться на ее дочери. С ней у Клетина был роман, который закончился расставанием.

За чиновника вступились и депутаты гордумы Георгиевска. На заседании разобрали ситуацию, выступила даже жена мэра, признавшая, что тот ей изменил, но она его прощает, а травля - результат политического заказа. В интернете появилась петиция в защиту градоначальника. Глава региона Владимир Владимиров, выступая на пресс-конференции, отметил, что не видит оснований для отставки мэра: программы у него выполняются, объекты строятся в срок. Однако Клетина исключили из "Единой России". Заявление он написал сам.

ИСТОЧНИК KP.RU