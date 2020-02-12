На Ставрополье женщина пострадала в ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:11:42+03:00

Чтобы спасти жизнь четвероногому, ставропольчанка вывернула руль и съехала с дороги

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Инцидент произошёл 11 февраля, около 17:00, на автодороге «Изобильный – Труновское – Кугульта». Водитель «Шевроле Круз» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, с переломом ребер и травмой головы 33-летнюю жительницу Труновского района доставили в больницу.

По словам девушки, авария произошла из-за внезапно выбежавшей на проезжую часть собаки. Чтобы спасти жизнь собаке, ставропольчанка вывернула руль и съехала с дороги.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU