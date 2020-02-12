На Ставрополье женщина пострадала в ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки
Инцидент произошёл 11 февраля, около 17:00, на автодороге «Изобильный – Труновское – Кугульта». Водитель «Шевроле Круз» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, с переломом ребер и травмой головы 33-летнюю жительницу Труновского района доставили в больницу.
По словам девушки, авария произошла из-за внезапно выбежавшей на проезжую часть собаки. Чтобы спасти жизнь собаке, ставропольчанка вывернула руль и съехала с дороги.
По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU