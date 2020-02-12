На Ставрополье произошло тройное ДТП

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:21:30+03:00

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Инцидент произошёл 11 февраля, около 15:30 в Михайловске. Водитель «Шевроле Лачетти», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и врезался в «Форд Транзит».

А «Форд Транзит» по инерции продолжил движение и столкнулся с припаркованным «ВАЗ-21114». В свою очередь автомобиль «Шевроле» въехал в забор частного дома.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, с травмой шеи госпитализирован 60-летний водитель «Шевроле».

Житель Михайловска в момент ДТП был трезв, за нарушение ПДД РФ за последние два года к административной ответственности не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU