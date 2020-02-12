Видео: пьяного таксиста задержал в нерабочее время ставропольский автоинспектор

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:27:56+03:00

Нарушителю грозит крупный денежный штраф, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Все началось с того, что сотрудник Госавтоинспекции, возвращаясь с женой от родителей поздно ночью, решил вызвать таксиста. По заказу прибыл пьяный водитель.

Буденновский автоинспектор сразу же позвонил дежурному экипажу. На место прибыли правоохранители и зафиксировали факт нетрезвого вождения. А если точнее, то алкотектор показал наличие более 0,9 промилле паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе.

Однако таксист не поверил показаниям прибора. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции он прибыл в больницу, где повторным освидетельствованием вновь установлено состояние сильной степени опьянения.

Буден НС таксист 0,9 промилле.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, против таксиста составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Нарушителю грозит крупный денежный штраф, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье женщина пострадала в ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, с переломом ребер и травмой головы 33-летнюю жительницу Труновского района доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU