2020-02-12T12:14:29+03:00
Общество

Емельяненко поспорил с чеченцем на автомобиль, что не будет пить год

Если спортсмен сорвется, он будет вынужден расстаться с иномаркой, подаренной Рамзаном Кадыровым [видео]
Ася АСРЯН
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Зачинщиков необычного спора стал глава бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд ВисмурадовЗачинщиков необычного спора стал глава бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд ВисмурадовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, периодически попадающий в скандальные истории, связанные с употреблением алкоголя, решил на год отказаться от спиртного.

Если он сорвется, он будет вынужден расстаться с иномаркой, подаренной Рамзаном Кадыровым. Зачинщиком необычного спора стал глава бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов. Он пожелал бойцу набрать форму и продолжать «радовать болельщиков».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что Кадыров раскрыл тактику боя с Емельяненко.

Разговоры о предстоящем поединке между главой Чечни и профессиональным спортсменом начались 21 декабря. В очередном обращении Кадыров, «следуя моде», вызвал Емельяненко на бой. Причем рядом с политиком в тот момент стояли его «секунданты»: президент федерации бокса и президент бойцовского клуба «Ахмат».

Александр Емельяненко поспорил с чеченцем на автомобиль, что не будет пить год.

Через пять дней Емельяненко принял вызов:

—Я принимаю твоё предложение! Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора: по каким правилам, места проведения — я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан! Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмат — сила!

ИСТОЧНИК KP.RU

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