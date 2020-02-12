Минсельхоз России объявил благодарность «ЕвроХиму»

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:35:49+03:00

В 2019 году компания хорошо обеспечила аграриев страны минеральными удобрениями

Изменить размер текста: A A

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил коллективу «Минерально-химической компании «ЕвроХим» и генеральному директору компании Игорю Нечаеву благодарность за проведение в 2019 году активной работы по обеспечению минеральными удобрениями отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Продовольственная безопасность страны была обеспечена по ключевым направлениям. Собран второй в истории современной России урожай зерна - 121 млн. тонн, рекордные урожаи подсолнечника, рапса и сои. Во многом эти достижения обеспечены применением современных агротехнологий: в 2019 году российские производители минеральных удобрений увеличили объем поставок на внутренний рынок на 14,4% - до 9,5 млн тонн (в физическом весе).

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» реализует предприятиям российского агропромышленного комплекса около трети своей продукции, произведенной с учетом требований потребителей и нормативов для сельскохозяйственной продукции с улучшенными экологическими характеристиками.

- «ЕвроХим» прикладывает большие усилия для развития быстро растущего российского рынка удобрений, - подчеркнул Игорь Нечаев. - Для нашей компании агропромышленный комплекс России - очень значимый потребитель. Так, в 2019 году мы поставили российским сельхозпредприятиям свыше 2 млн тонн продукции предприятий компании, а в 2020 году планируем увеличить этот показатель более чем на 10 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU