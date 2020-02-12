2020-02-12T13:00:59+03:00
Общество

Ставропольцам рассказали, стоит ли поддаваться панике из-за вспышки гриппа

Медики советуют надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте
Ася АСРЯН
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В аптеках региона достаточно лекарственных и дезинфекционных средствВ аптеках региона достаточно лекарственных и дезинфекционных средствФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в краевом центре превышен на 33,5%. Так, за прошедшую неделю к врачам обратились почти 4,5 тысячи ставропольцев. Это на 5,4% выше уровня заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. В крае циркулируют вирусы гриппа В, гриппа А (H1N1/09), A (H3N2).

Далеко ли до эпидемии: Ставрополе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

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Однако медики просят ставропольцев не поддаваться панике и соблюдать элементарные правила гигиены. Радует, что в аптеках региона достаточно лекарственных и дезинфекционных средств. Что касается новой коронавирусной инфекции, то в краевом центре, также как и во всем регионе случаев заболевания не зафиксировано. Несмотря на это, медучреждения края готовы и к ней.

Тем временем ставропольцам рекомендуют мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Минздраве рассказали, хватит ли ставропольцам антивирусных лекарств. Так, на встрече с министром здравоохранения региона Виктором Мажаровым губернатор призвал мобилизовать все силы и средства для борьбы с распространением коронавируса, если это потребуется. В свою очередь Мажаров доложил о готовности стационаров, оборудования, запаса лекарственных препаратов, ведётся обучение медперсонала. При этом напомним, что случаев заражение коронавирусом в нашем регионе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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