В Минеральных Водах пройдет презентация нового автомобиля SKODA KAROQ

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:42:45+03:00

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Официальный дилер ŠKODA в городе Минеральные Воды проведет увлекательную презентацию долгожданного ŠKODA KAROQ, которая состоится 15 - 16 февраля в ДЦ «СтрелаАвто».

ŠKODA KAROQ - автомобиль класса SUV. Сегодня SUV это, скорее, заявление о современном активном образе жизни. Он должен быть стильным, уверенным, предлагающим высочайший комфорт и безопасность, но при этом ориентированным на семейную эксплуатацию и удобство.

В дилерском центре «СтрелаАвто» уверены, что встреча с автомобилем ŠKODA KAROQ будет особенной. Ведь каждый выбирает свой путь, который всегда готов разделить с близкими. На презентации и во время тест-драйва каждый сможет на своем опыте убедиться, с какой легкостью ŠKODA KAROQ справляется практически с любыми повседневными задачами, а также испытать его в городских условиях и на бездорожье.

В дилерском центре советуют приходить на презентацию с близкими и друзьями. Ведь нет ничего важнее, чем время, проведенное в теплой обстановке с теми, кто по-настоящему дорог.

15 и 16 февраля в дилерском центре будет интересная программа, активности для детей, мастер-классы, вдохновение, хорошее настроение и, конечно же, новый ŠKODA KAROQ во всей красе.

Чтобы гарантированно пройти тест-драйв, нужно записаться заранее. Сделать это можно уже сейчас, позвонив по телефону: (87922) 6-53-53.

Презентация пройдет 15 и 16 февраля в ДЦ «СтрелаАвто» по адресу: 347-й км автодороги «Кавказ». Начало в 12.00.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU