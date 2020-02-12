Следствие подозревает мэра Георгиевска в подделке диплома и угрозах убийством
Глава Георгиевского городского округа Максим Клетин подозревается в использовании заведомо подложного документа и угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.
Как полагает следствие, в октябре 2017 года чиновник представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы горокруга заведомо подложный диплом о получении им высшего профессионального образования в одном из вузов по специальности «металлургические машины и оборудование».
Как выяснилось, Клетин обучение в этом учебном заведении не завершил. Неуспешного студента просто отчислили.
Также Клетин в 2018 и 2019 годах во время ссоры со своей знакомой угрожал, что изобьет ее и даже убьет. Известно, что мужчина обходился не просто угрозами. В ход шел нож, который он приставлял к девушке, имитируя ее удушение.
ИСТОЧНИК KP.RU