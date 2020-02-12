2020-02-12T12:40:48+03:00
Общество

На Ставрополье чиновник ответит за получение взятки

За эти деньги злоумышленник должен был внести это КФХ в список потенциальных получателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм
Ася АСРЯН
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Против чиновника возбудили уголовное дело, следователи собирают необходимые доказательстваПротив чиновника возбудили уголовное дело, следователи собирают необходимые доказательстваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Работник администрации Предгорного района подозревается в получении взятки. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального СКР, в апреле 2019 года чиновник от одного из глав крестьянско-фермерских хозяйств получил 180 тысяч рублей взятки.

За эти деньги злоумышленник должен был внести это КФХ в список потенциальных получателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм района.

Против чиновника возбудили уголовное дело, следователи собирают необходимые доказательства.

Ранее «Комсомолка» писала, что глава Георгиевского городского округа Максим Клетин подозревается в использовании заведомо подложного документа и угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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