На Ставрополье чиновник ответит за получение взятки

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:40:48+03:00

За эти деньги злоумышленник должен был внести это КФХ в список потенциальных получателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм

Изменить размер текста: A A

Работник администрации Предгорного района подозревается в получении взятки. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального СКР, в апреле 2019 года чиновник от одного из глав крестьянско-фермерских хозяйств получил 180 тысяч рублей взятки.

За эти деньги злоумышленник должен был внести это КФХ в список потенциальных получателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм района.

Против чиновника возбудили уголовное дело, следователи собирают необходимые доказательства.

Ранее «Комсомолка» писала, что глава Георгиевского городского округа Максим Клетин подозревается в использовании заведомо подложного документа и угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU