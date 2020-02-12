Студент изнасиловал несовершеннолетнюю дагестанку на крыше многоэтажки

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:43:05+03:00

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Студент бизнес-колледжа изнасиловал несовершеннолетнюю красавицу на крыше девятиэтажки в Махачкале. Романтическое свидание на крыше дома может закончиться несколькими годами тюрьмы.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» собственные источники в правоохранительных органах, заявление об изнасиловании написала мать пострадавшей девушки. Её дочь, которой нет и 16-ти, поднялась на крышу с очаровательным молодым человеком. А спустилась жертвой надругательства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Дагестана Гаяна Гариева подтвердила, что в отдел по Кировскому району Махачкалы 27 января доставили подозреваемого. Молодой человек сознался в содеянном, после чего материалы были переданы в Следственный комитет.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить: действительно свидание завершилось изнасилованием или всё изначально происходило по взаимному согласию.

ИСТОЧНИК KP.RU