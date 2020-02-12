2020-02-12T14:37:18+03:00
Общество

Пойман бандит, расстрелявший главу поселения в Карачаево-Черкесии

Погибшим был 35-летний глава Учкуланского сельского поселения
Ася АСРЯН
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Более трех лет подозреваемый находился в международном розыскеБолее трех лет подозреваемый находился в международном розыскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Убийство произошло в 2015 году на федеральной трассе ЧеркесскДомбай возле аула Джингирие Карачаевского района.

Как полагает следствие, в тот злополучный день двое неизвестных расстреляли автомобиль Porsche Cayenne. В иномарке были 35-летний глава Учкуланского сельского поселения и 36-летний предприниматель.

Глава поселения погиб на месте, а бизнесмен отделался ранением.

Более трех лет подозреваемый находился в международном розыске. Злоумышленника задержали в Смоленской области.

Подозреваемого арестовали, против него возбудили уголовные дела по статье «Убийство и покушение на убийство двух лиц, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору».

Ранее «Комсомолка» писала, что следствие подозревает мэра Георгиевска в подделке диплома и угрозах убийством. Выяснилось, что Клетин в 2018 и 2019 годах во время ссоры со своей знакомой угрожал, что изобьет ее и даже убьет. Известно, что мужчина обходился не просто угрозами. В ход шел нож, который он приставлял к девушке, имитируя ее удушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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