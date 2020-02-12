Суд продлил арест экс-силовикам, покрывавших Арашуковых

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:36:07+03:00

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В Москве Басманный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Казбеку Булатову, а также бывшему следователю по особо важным делам Андрею Филиппову и экс-начальнику Центра противодействия экстремизму МВД КЧР Тимуру Бетуганову на срок до 23 марта.

Следователь мотивировал просьбу продлить арест большой сложностью в расследовании дела. А также тем, что один из свидетелей находится за пределами России и допросить его пока невозможно. Об этом информирует ТАСС.

Сам Булатов рассказал, что к нему в камеру приходили «сотрудники и настаивали, чтобы он согласился на сотрудничество со следствием». Бетуганов в свою очередь сообщил, что во время его задержания и перевозки из СИЗО на следственные действия были допущены процессуальные нарушения.

Напомним, что Филиппова, Булатова и Бетуганова задержали после ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

По версии следствия, они, находясь в дружеских отношениях с»Газовыми королями», помогали экс-сенатору и его отцу избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления. Все трое обвиняются в превышении должностных полномочий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писал о том, как Арашуковых выселили из знаменитого особняка на Кавказских Минеральных Водах «Дача Лесор». Этот особняк был санаторием, пока в 2011 году бизнесмен Виктор Ябс не продал ее Раулю Арашукову. Продал в рассрочку, сразу получив от «газового короля» треть денег. Остальное семье Ябс так и не заплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU