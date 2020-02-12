2020-02-12T16:06:14+03:00
Общество

На Ставрополь обрушился сильный снегопад

К вечеру четверга осадки в краевом центре немного утихнут
Ася АСРЯН
Поделиться:
Как сообщают синоптики, непогода «порадует» до самого вечера 12 февраляКак сообщают синоптики, непогода «порадует» до самого вечера 12 февраляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На краевой центр снова обрушился снегопад. Как сообщают синоптики, непогода «порадует» до самого вечера 12 февраля. Если днём температура воздуха не будет меньше +4 градусов, то к ночи столбики термометра опустятся до -6, пишет «Ставропольская правда».

Однако поводов для грусти нет: 13 февраля в регионе прогнозируется потепление. При этом ожидается мокрый снег вместе с ветров, достигающим до 20 метров в секунду. К вечеру четверга осадки в Ставрополе немного утихнут.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставлять в беде автолюбителей, попавших в сложную дорожную ситуацию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставлять в беде автолюбителей, попавших в сложную дорожную ситуациюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тем временем Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставлять в беде автолюбителей, попавших в сложную дорожную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два человека погибли в жуткой аварии легковушки и прицепа "КамАЗа"
"Как черти пишут": в Ингушетии нашли инопланетные круги на льду близь мечети
В Ставрополе пожелавшая смерти малышу блогер написала стих хейтерам
Минераловодцы - в числе лауреатов «Премии-2020»
На Ставрополь обрушился сильный снегопад
Суд продлил арест экс-силовикам, покрывавшим Арашуковых
Пойман бандит, расстрелявший главу поселения в Карачаево-Черкесии
Студент изнасиловал несовершеннолетнюю дагестанку на крыше многоэтажки
На Ставрополье чиновник ответит за получение взятки
Следствие подозревает мэра Георгиевска в подделке диплома и угрозах убийством
В Минеральных Водах пройдет презентация нового автомобиля SKODA KAROQ
Ставропольцам рассказали, стоит ли поддаваться панике из-за вспышки гриппа
Минсельхоз России объявил благодарность «ЕвроХиму»
В Ставрополе экс-сотрудницу МВД заподозрили в подбросе наркотиков
Емельяненко поспорил с чеченцем на автомобиль, что не будет пить год
На Ставрополье пьяный таксист приехал на вызов к автоинспектору
На Ставрополье произошло тройное ДТП
На Ставрополье женщина пострадала в ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки
Следователи провели обыски в кабинете и дома у мэра Георгиевска
Следствие возбудило два уголовных дела против мэра Георгиевска
На Ставрополье живодера с лисой на капоте нашли и наказали
Полиция Ставрополя задержала пранкера, катавшегося на полу магазина в трусах
Лучшим бойцом мира признали Хабиба Нурмагомедова