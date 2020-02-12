На Ставрополь обрушился сильный снегопад

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:06:14+03:00

Как сообщают синоптики, непогода «порадует» до самого вечера 12 февраля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К вечеру четверга осадки в краевом центре немного утихнут

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На краевой центр снова обрушился снегопад. Как сообщают синоптики, непогода «порадует» до самого вечера 12 февраля. Если днём температура воздуха не будет меньше +4 градусов, то к ночи столбики термометра опустятся до -6, пишет «Ставропольская правда».

Однако поводов для грусти нет: 13 февраля в регионе прогнозируется потепление. При этом ожидается мокрый снег вместе с ветров, достигающим до 20 метров в секунду. К вечеру четверга осадки в Ставрополе немного утихнут.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставлять в беде автолюбителей, попавших в сложную дорожную ситуациюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тем временем Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставлять в беде автолюбителей, попавших в сложную дорожную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU