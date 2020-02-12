Минераловодцы - в числе лауреатов «Премии-2020»

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:15:05+03:00

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В краевом центре чествовали лауреатов краевого конкурса «Премия-2020» и стипендиатов губернатора СК.

Как отметил глава Ставрополья Владимир Владимиров, власть, родители и наставники должны поддерживать благие начинания юных земляков в сфере науки, спорта, творчества.

- Родной край нуждается в ваших талантах, - сказал он. - Вы - его будущее, и сегодня мы знаем, что оно в надежных руках.

Всего стипендиатами губернатора в этот день стали 56 человек. И среди них - студентка 3-го курса по специальности «Вокальное искусство» ГБПОУ СК «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В. И. Сафонова» Дарья Чеботарева. А Наталья Жученко - преподаватель по сольному, камерному и оперному исполнительству колледжа - получила Благодарственное письмо губернатора Ставрополья.

Лауреатами «Премии-2020» стали 17 человек, в том числе Ольга Топольскова из Минераловодского городского округа. Она - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, член сборной России, участница всероссийских и международных соревнований. Благодарственное письмо губернатора получили в этот вечер также родители Ольги Татьяна Юрьевна и Евгений Николаевич, и наставник спортсменки Сергей Федорович Таранцов.

ИСТОЧНИК KP.RU