В Ставрополе пожелавшая смерти малышу блогер написала стих хейтерам

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:52:03+03:00

Ставропольчанка позиционирует себя в сети, как начинающая писательница и блогер Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В адрес ставропольчанки посыпались угрозы и негативные высказывания от разъяренных комментаторов

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Никак не утихнет скандал, связанный с 27-летней жительницей Ставрополя, которая прославилась на всю страну после участия в «Пусть говорят».

Ставропольчанка предложила утопить ребёнка, который мешал ей отдыхать бассейне 00:00 00:00

Девушка приехала из краевого центра в город Нефтеюганск к маме. Вместе они отправились в развлекательный центр, чтобы поплавать в бассейне. Там молодую ставропольчанку разозлил крик малыша. Свои эмоции она записала на видео и опубликовала на своей странице в соцсети:

— Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей долбанутых, — говорит девушка в камеру смартфона. И через несколько секунд продолжает: — По ходу он утонул. Аллилуйя. А, не, не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его, а? После этого ролика в адрес героини посыпались многочисленные комментарии, в том числе и от мам особенных малышей. Диану позвали в программу «Пусть говорят».

По словам героини видео, малыш так громко кричал, что не было слышно музыки.

— Ребенок, который, якобы, инвалид, вел себя как обычный ребенок. Он бегал, кричал.

После этого как в адрес ставропольчанки посыпались угрозы и негативные высказывания от разъяренных комментаторов.

На программу также пригласили и актрису Эвелину Бледанс, как женщину, которая воспитывает сына-инвалида.

Эвелина приготовила для ставропольского блогера неожиданный презент.

— Когда я прочитала то, что вы говорили на видео, захотела прийти, надеть вам на голову пакет и немного вас придушить. Мне очень хотелось это сделать, но я поняла, что просто подарю его вам. Это чистый мусорный пакет, поскольку вы – мусор, — обратилась актриса к ставропольчанке, швырнув в нее пакетом.

На своей страничке «Вконтакте» накануне Диана Закутняя опубликовала: стихотворение «На злобу дня! Мое новое»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Диана решила ответить всем недоброжелателям через свое творчество. Ведь ставропольчанка позиционирует себя в сети, как начинающая писательница и блогер. На своей страничке «Вконтакте» накануне Диана Закутняя опубликовала: стихотворение «На злобу дня! Мое новое»:

Наш народ не любит правду, Затыкает всюду уши. Деньги, грязь и наряды - это вечно можно слушать, - начинает так свое обращение к хейтерам Диана.

После чего писательница переходит на более резкий тон:

- Перемойте мою кость, Погрызите друг другу горло- Все для Вас, чтоб Вам спалось Сладко, и вполне для Вас достойно!

Я споткнулась, признаю. Встала на ноги без промедления, Ну а Вы...играете в войну И стоять Вам вечно на коленях!

ИСТОЧНИК KP.RU