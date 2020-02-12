2020-02-12T18:54:04+03:00
Происшествия

Два человека погибли в жуткой аварии легковушки и прицепа "КамАЗа"

Еще двое пострадали
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: МВД по ДагестануФото: МВД по Дагестану
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Два человека скончались в результате ДТП на 237 километре трассы "Астрахань-Махачкала". На этом участке дороги "ВАЗ-21124" столкнулась с "Камазом-5320". О случае сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Как выяснили полицейские, за рулем отечественной машины находился 57-летний житель Кизлярского района. Не справившись с управлением, он столкнулся с прицепом большегруза.

Фото с места аварии. Источник: МВД по Дагестану

Фото с места аварии. Источник: МВД по Дагестану

- В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров 44 и 58-ми лет, находящиеся в «ВАЗ-21124», от полученный телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте, - сказано в сообщении ведомства. Водители госпитализированы в больницу в селе Кочубей Тарумовского района республики.

Полицейские прибыли на место и собрали материал, необходимый для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Два человека погибли в жуткой аварии легковушки и прицепа "КамАЗа"
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