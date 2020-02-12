2020-02-12T19:17:04+03:00
Происшествия

Помощника городского судьи в Дагестане арестовали по делу о серии взяток

Заработанная таким нечистым способом сумма не уточняется
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Каспийске помощника городского суда Абдусалама Магомедова подозревают в получении взяток. Против него открыли уголовное дело, передает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Мужчину подозревают в восьми эпизодах получения взятки в составе ОПГ:

- Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой по предварительному сговору – 4 эпизода), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), пунктами «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой по предварительному сговору в крупном размере), частью 1 статьи 30 - пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ (приготовление к получению взятки организованной группой по предварительному сговору – 2 эпизода), - сказано в сообщении ведомства.

Его задержали, а позже по ходатайству следствия отправили под стражу на два месяца. В доме и на работе подозреваемого в Каспийске и Махачкале провели обыск. Суммы взяток варьируются от 50 тысяч до 1,4 миллиона рублей, их платили фигуранты уголовных, гражданских и административных дел.

Помимо этого, в деле есть и иные лица - судьи, против которых уголовное дело возбуждают в особом порядке. Для этого материалы отправлены в Высшую квалификационную коллегию судей России.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Следствием принимаются меры, направленные на выявление новых эпизодов противоправной деятельности организованной группы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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