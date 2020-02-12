В Чечне грузовой поезд снес BMW, выехавший на железнодорожные пути

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:40:59+03:00

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В Чечне, на перегоне Червленная – Терек, грузовой поезд столкнулся с легковой машиной. Водитель BMW выехал на железнодорожные пути на запрещающий движение сигнал, передает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

- Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, - сказано в сообщении организации.

Водителя с травмами госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Движение составов восстановлено, на график ДТП не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU