У пенсионера в Ингушетии изъяли оружейный склад и пять детонаторов

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:58:20+03:00

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У 72-летнего жителя Малгобека нашли и изъяли огромный боевой арсенал. Обыск провели сотрудники МВД по Ингушетии в рамках ранее возбужденного уголовного дела, передает пресс-служба ведомства.

Пенсионер жил на улице Калинина Малгобека. В его доме полицейские отыскали 700 патронов, шесть магазинов и пять детонаторов, а также другие виды вооружения. По этому факту проводится проверка, в ходе которой сотрудникам МВД придется установить, откуда у пожилого мужчины появился такой опасный для жизни тайник.

- Изъятое направлено в Экспертно-Криминалистический центр МВД по Республике Ингушетия, - сказано в сообщении МВД по Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU