У пенсионера в Ингушетии изъяли оружейный склад и пять детонаторов
У 72-летнего жителя Малгобека нашли и изъяли огромный боевой арсенал. Обыск провели сотрудники МВД по Ингушетии в рамках ранее возбужденного уголовного дела, передает пресс-служба ведомства.
Пенсионер жил на улице Калинина Малгобека. В его доме полицейские отыскали 700 патронов, шесть магазинов и пять детонаторов, а также другие виды вооружения. По этому факту проводится проверка, в ходе которой сотрудникам МВД придется установить, откуда у пожилого мужчины появился такой опасный для жизни тайник.
- Изъятое направлено в Экспертно-Криминалистический центр МВД по Республике Ингушетия, - сказано в сообщении МВД по Ингушетии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»