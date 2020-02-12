Мокрый снег в Ставропольском крае будет идти всю ночь
Но днем ожидают плюсовую температуру
Иллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье всю ночь будет идти мокрый снег. На улице похолодает до минус шести, но днем произойдут изменения в погоде. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
В четверг днем воздух прогреется до плюс пяти. Скорость ветра будет большой - до 20 метров в секунду, местами в крае продолжит падать мокрый снег.
В ночь на пятницу температура воздуха снизится до минус семи. Правда, уже днем будет плюс шесть. Синоптики обещают, что какие-либо осадки в этот день не пойдут.
ИСТОЧНИК KP.RU