2020-02-12T20:49:23+03:00
Общество

Мокрый снег в Ставропольском крае будет идти всю ночь

Но днем ожидают плюсовую температуру
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье всю ночь будет идти мокрый снег. На улице похолодает до минус шести, но днем произойдут изменения в погоде. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В четверг днем воздух прогреется до плюс пяти. Скорость ветра будет большой - до 20 метров в секунду, местами в крае продолжит падать мокрый снег.

В ночь на пятницу температура воздуха снизится до минус семи. Правда, уже днем будет плюс шесть. Синоптики обещают, что какие-либо осадки в этот день не пойдут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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