В Ставрополе продолжается ажиотаж на медицинские маски

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:33:05+03:00

За неделю была раскуплена 3-месячная потребность в масках в ситуации эпидемии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Далеко ли до эпидемии: Ставрополе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ 00:00 00:00

С начала 2020 года в аптеках Ставрополья скупили более 1,5 млн медицинских масок. Как рассказала замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая, в первую очередь раскупили маски, цена которых колебалась от 1,5 до 25 рублей за штуку.

В продаже остались только те, что стоят дороже. Власти края недоумевают, зачем ставропольцы создали такой «ненужный ажиотаж».

Как прокомментировал «КП-Северный Кавказ» министр здравоохранения региона Виктор Мажаров, 11 февраля на склад «Ставропольфармация» поставлено 50 тысяч масок. Они будут отгружены в медицинские и розничные аптечные организации.

В пресс-службе министерства также рассказали, что за неделю была раскуплена 3-месячная потребность в масках в ситуации эпидемии.

Так, за прошлую неделю зарегистрировано 17746 случаев ОРВИ и гриппа, рост по сравнению с серединой января составил 5,8%. Однако это ниже уровня прошлого года почти на 30%. Эпидпороговые показатели не превышены.

Ранее «Комсомолка» писала, что медики просят ставропольцев не поддаваться панике и соблюдать элементарные правила гигиены. Радует, что в аптеках региона достаточно лекарственных и дезинфекционных средств. Что касается новой коронавирусной инфекции, то в краевом центре, также как и во всем регионе случаев заболевания не зафиксировано. Несмотря на это, медучреждения края готовы и к ней.

Тем временем ставропольцам рекомендуют мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU