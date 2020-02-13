В Ставрополе рассказали, какие виды гриппа в этом году циркулируют в регионе

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:49:58+03:00

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В краевом центре сейчас так называемая предэпидемиологическая ситуация, то есть эпидпорог превышен, но эпидемия еще не началась.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писал, что медики просят ставропольцев не поддаваться панике и соблюдать элементарные правила гигиены.

В аптеках региона достаточно лекарственных и дезинфекционных средств. Что касается новой коронавирусной инфекции, то в краевом центре, также как и во всем регионе случаев заболевания не зафиксировано.

Несмотря на это, медучреждения края готовы и к ней. На данный момент на Ставрополье циркулируют вирусы гриппа В, гриппа А (H1N1/09), A (H3N2).

ИСТОЧНИК KP.RU