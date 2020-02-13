В Ставрополе рассказали, какие виды гриппа в этом году циркулируют в регионе
В краевом центре сейчас так называемая предэпидемиологическая ситуация, то есть эпидпорог превышен, но эпидемия еще не началась.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писал, что медики просят ставропольцев не поддаваться панике и соблюдать элементарные правила гигиены.
В аптеках региона достаточно лекарственных и дезинфекционных средств. Что касается новой коронавирусной инфекции, то в краевом центре, также как и во всем регионе случаев заболевания не зафиксировано.
Несмотря на это, медучреждения края готовы и к ней. На данный момент на Ставрополье циркулируют вирусы гриппа В, гриппа А (H1N1/09), A (H3N2).
ИСТОЧНИК KP.RU