На Ставрополье из магазина нагло похитили кассовый ящик с деньгами

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:28:42+03:00

Через пару часов на одной из улиц города полицейские задержали злоумышленников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Инцидент произошёл вечером в одном из торговых заведений Невинномысска. Туда вошли двое мужчин и нагло похитили кассовый ящик с деньгами.

Через пару часов на одной из улиц города полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые за кражи жители Краснодарского края.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления МВД России, у подозреваемых изъяли часть похищенных денег и кассовый ящик.

Рецидивисты нагло похитили кассовый ящик с деньгами.

Против злоумышленников возбудили три уголовных дела по статье «Грабеж». Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU