На Ставрополье из магазина нагло похитили кассовый ящик с деньгами
Инцидент произошёл вечером в одном из торговых заведений Невинномысска. Туда вошли двое мужчин и нагло похитили кассовый ящик с деньгами.
Через пару часов на одной из улиц города полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые за кражи жители Краснодарского края.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления МВД России, у подозреваемых изъяли часть похищенных денег и кассовый ящик.
Рецидивисты нагло похитили кассовый ящик с деньгами.
Против злоумышленников возбудили три уголовных дела по статье «Грабеж». Сейчас они находятся под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU