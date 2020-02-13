2020-02-13T11:31:42+03:00
Общество

На Ставрополье ищут пропавшего без вести мужчину

Житель села Спицевка ушел в Новый Год из дома и не вернулся
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР по СтавропольюФото: пресс-служба СКР по Ставрополью
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В Ставропольском крае разыскивается пропавший без вести житель села Спицевка Грачевского района. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления СКР, 1 января 2020 года мужчина ушел и дома и не вернулся.

Приметы: славянская внешность, рост 174 см, короткая стрижка, волосы темно-русые, глаза серого цвета, худощавое телосложение.

Был одет в черную шапку, черную куртку с оранжевыми вставками на рукавах, джинсы, черные калоши.

Всем, кому известны какие-либо сведения о судьбе разыскиваемого, просят сообщить по телефону: 8(86553) 6-54-00, или в полицию – 02 (112).

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье из магазина нагло похитили кассовый ящик с деньгами. Злоумышленниками оказались ранее судимые жители Краснодарского края. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления МВД России, у подозреваемых изъяли часть похищенных денег и кассовый ящик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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