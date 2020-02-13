В Ставрополе начался приём первоклассников в школы

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:43:46+03:00

Тем, кому не удастся оформить ребенка в ближайшую школу, советуют обратиться в комитет образования

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В сентябре 2020 года за парты сядут более 6500 ставропольских первоклассников. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, это на 500 детей больше, чем в прошлом году. Сейчас по региону проходит прием заявлений родителей.

Не секрет, что не всегда удается оформить ребенка в ближайшую школу. Основная причина – отсутствие свободных мест в учебных заведениях.

В таком случае родители могут обратиться в комитет образования администрации Ставрополя для получения информации о наличии свободных мест в других школах города. Сделать это можно по адресу ул. Шпаковская, 85, кабинет 36 или по телефону: 757259.

Ранее «Комсомолка» писала, что Эвелина Бледанс хотела «придушить» ставропольчанку, пожелавшую смерти ребенку-инвалиду.

Эвелина приготовила для ставропольского блогера неожиданный презент.

—Когда я прочитала то, что вы говорили на видео, захотела прийти, надеть вам на голову пакет и немного вас придушить. Мне очень хотелось это сделать, но я поняла, что просто подарю его вам. Это чистый мусорный пакет, поскольку вы – мусор, — обратилась актриса к ставропольчанке, швырнув в нее пакетом.

ИСТОЧНИК KP.RU