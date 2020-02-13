Суд рассмотрит уголовное дело о взрыве на заправке в Северной Осетии

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:51:27+03:00

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Прокурор Северо-Западного района Владикавказа направил в суд уголовное дело против 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении пункта "в" второй части 238 статьи УК РФ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Северной Осетии.

Согласно пресс-релизу, обвиняемый незаконно продавал сжиженный углеводородный газ. У бизнесмена не было права на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов, но он самовольно установил его в городе. Кроме того, на АГЗС работал его знакомый, который оказался некомпетентным кадром без квалификации и допуска к работе с оборудованием.

В июле 2019 года, когда разгружали топливо, на заправке произошла утечка и возгорание. В результате и сотрудник станции, и водитель бензовоза получили много ожогов, их госпитализировали.

- Уголовное дело направлено в Советский районный суд г.Владикавказа для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законодательством РФ, за инкриминируемое обвиняемому преступление, предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU