2020-02-13T14:31:32+03:00
Общество

На Ставрополье экс-начальник вневедомственной охраны отделался штрафом за взятку

Он обещал супруге заключенного помочь выпустить мужа раньше срока
Ася АСРЯН
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Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения»Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае суд вынес приговор экс-начальнику отдела вневедомственной охраны Росгвардии Евгению Писаренко. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР по региону.

По версии следствия, Писаренко вымогал взятку в 350 тысяч рублей у жены осужденного. За эту сумму подозреваемый якобы мог помочь освободить заключенного раньше срока. Однако план не сработал. Когда родственница осужденного пыталась передать Писаренко 50 тысяч рублей, его задержали.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Суд приговорил злоумышленника к 100 тысячному штрафу.

Ранее «Комсомолка» писала, что суд продлил арест экс-силовикам, покрывавшим Арашуковых. По версии следствия, они, находясь в дружеских отношениях с «Газовыми королями», помогали экс-сенатору и его отцу избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления. Все трое обвиняются в превышении должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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