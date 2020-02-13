На Ставрополье пьяный подросток без прав устроил ДТП

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:42:49+03:00

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Инцидент произошёл 13 февраля, около 01:30, в Пятигорске. 17-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, врезался в дерево. С различными травмами в больницу доставили его и 20-летнюю пассажирку.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД по Ставрополью, несовершеннолетний водитель был пьян. Причем, молодой человек никогда не получал водительских прав. Теперь ему грозит административный арест сроком до 15 суток, либо 30 тысячный штраф.

А пассажирке, которая дала порулить другу, не имеющему прав, грозит штраф в общей сложности 60 тысяч, а также лишение права управления автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU