2020-02-13T13:42:49+03:00
Общество

На Ставрополье пьяный подросток без прав устроил ДТП

Из-за 17-летнего лихача в аварии пострадала 20-летняя ставропольчанка
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД по СтавропольюФото: пресс-служба УГИБДД по Ставрополью
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Инцидент произошёл 13 февраля, около 01:30, в Пятигорске. 17-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, врезался в дерево. С различными травмами в больницу доставили его и 20-летнюю пассажирку.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД по Ставрополью, несовершеннолетний водитель был пьян. Причем, молодой человек никогда не получал водительских прав. Теперь ему грозит административный арест сроком до 15 суток, либо 30 тысячный штраф.

А пассажирке, которая дала порулить другу, не имеющему прав, грозит штраф в общей сложности 60 тысяч, а также лишение права управления автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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