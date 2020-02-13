Чиновников из Дагестана подозревают в превышении полномочий

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:35:40+03:00

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Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело против вице-мэра Дагестанских Огней Шихсина Мирзоева и главы городского отдела архитектуры и градостроительства Тимура Абакумова. Их подозревают в нарушении пункта "в" третьей части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Дагестан.

Как уверяют следователи, в июне 2016 года мужчины забрали восемь участков земли, которые принадлежали винному совхозу. Эту собственность они передали другим восьми местным жителям. Кадастровая стоимость территории - более 1,5 миллиона рублей.

- Противоправными действиями подозреваемых причинен значительный материальный ущерб администрации Дербентского района, - сказано в сообщении ведомства. Чиновников отправили под стражу, совсем скоро им предъявят обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU