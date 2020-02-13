Бывшего мэра Махачкалы освободили из-под стражи
Суд освободил из-под ареста экс и.о. главы Махачкалы Магомеда Сулейманова. Чиновника подозревали в создании преступного сообщества, информирует «Интерфакс-Юг». Сообщается, что Сулейманова освободили сегодня, 13 февраля, так так как максимальный срок содержания его под стражей закончился.
Чиновника арестовали в середине августа 2018 года будучи на посту руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Он обвинялся в создании преступного сообщества для хищения бюджетных денег.
По данным следствия, участники банды похитили более 210 млн рублей.
Ранее «Комсомолка» писала, что СКР по Дагестану возбудил уголовное дело против вице-мэра Дагестанских Огней Шихсина Мирзоева и главы городского отдела архитектуры и градостроительства Тимура Абакумова. Их подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Так, в июне 2016 года мужчины забрали восемь участков земли, которые принадлежали винному совхозу. Эту собственность они передали другим восьми местным жителям. Кадастровая стоимость территории - более 1,5 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU