Бывшего мэра Махачкалы освободили из-под стражи

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:47:31+03:00

Чиновника арестовали в середине августа 2018 года будучи на посту руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Суд освободил из-под ареста экс и.о. главы Махачкалы Магомеда Сулейманова. Чиновника подозревали в создании преступного сообщества, информирует «Интерфакс-Юг». Сообщается, что Сулейманова освободили сегодня, 13 февраля, так так как максимальный срок содержания его под стражей закончился.

Чиновника арестовали в середине августа 2018 года будучи на посту руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Он обвинялся в создании преступного сообщества для хищения бюджетных денег.

По данным следствия, участники банды похитили более 210 млн рублей.

Ранее «Комсомолка» писала, что СКР по Дагестану возбудил уголовное дело против вице-мэра Дагестанских Огней Шихсина Мирзоева и главы городского отдела архитектуры и градостроительства Тимура Абакумова. Их подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Так, в июне 2016 года мужчины забрали восемь участков земли, которые принадлежали винному совхозу. Эту собственность они передали другим восьми местным жителям. Кадастровая стоимость территории - более 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU