2020-02-13T14:47:31+03:00
Общество

Бывшего мэра Махачкалы освободили из-под стражи

По данным следствия, участники банды похитили более 210 млн рублей
Ася АСРЯН
Поделиться:
Чиновника арестовали в середине августа 2018 года будучи на посту руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования ДагестанаЧиновника арестовали в середине августа 2018 года будучи на посту руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования ДагестанаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Суд освободил из-под ареста экс и.о. главы Махачкалы Магомеда Сулейманова. Чиновника подозревали в создании преступного сообщества, информирует «Интерфакс-Юг». Сообщается, что Сулейманова освободили сегодня, 13 февраля, так так как максимальный срок содержания его под стражей закончился.

Чиновника арестовали в середине августа 2018 года будучи на посту руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Он обвинялся в создании преступного сообщества для хищения бюджетных денег.

По данным следствия, участники банды похитили более 210 млн рублей.

Ранее «Комсомолка» писала, что СКР по Дагестану возбудил уголовное дело против вице-мэра Дагестанских Огней Шихсина Мирзоева и главы городского отдела архитектуры и градостроительства Тимура Абакумова. Их подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Так, в июне 2016 года мужчины забрали восемь участков земли, которые принадлежали винному совхозу. Эту собственность они передали другим восьми местным жителям. Кадастровая стоимость территории - более 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего мэра Махачкалы освободили из-под стражи
Чиновников из Дагестана подозревают в превышении полномочий
В Ставрополе горожан попросили проследить за реконструкцией Комсомольского озера
На Ставрополье пьяный подросток без прав устроил ДТП
На Ставрополье экс-начальник вневедомственной охраны отделался штрафом за взятку
Суд рассмотрит уголовное дело о взрыве на заправке в Северной Осетии
На Ставрополье бык убил пастуха
В Ставрополе начался приём первоклассников в школы
Свадьба общего режима: как ставропольцы, потеряв свободу, обретают любовь
На Ставрополье ищут пропавшего без вести мужчину
На Ставрополье из магазина нагло похитили кассовый ящик с деньгами
В Ставрополе рассказали, какие виды гриппа в этом году циркулируют в регионе
В Ставрополе продолжается ажиотаж на медицинские маски
Мокрый снег в Ставропольском крае будет идти всю ночь
У пенсионера в Ингушетии изъяли оружейный склад и пять детонаторов
В Чечне грузовой поезд снес BMW, выехавший на железнодорожные пути
Помощника городского судьи в Дагестане арестовали по делу о серии взяток
Два человека погибли в жуткой аварии легковушки и прицепа "КамАЗа"
"Как черти пишут": в Ингушетии нашли инопланетные круги на льду близь мечети
В Ставрополе пожелавшая смерти малышу блогер написала стих хейтерам