2020-02-14T14:24:30+03:00
Экономика

Акция «Лови момент с УРАЛСИБОМ» пройдет в Ставрополе

Акция действует только два дня - 13 и 14 февраля
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Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование «Благополучная семья» и «Уютный дом». Скидка на каждый полис составляет 30%.

Напомним, быстрополис «Благополучная семья» позволяет застраховать детей и ближайших родственников в возрасте от года до 70 лет от несчастных случаев. Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей.

Быстрополис «Уютный дом» с димитом 900 тыс. руб. поможет защитить ваше имущество. Полис дает возможность застраховать не только дом, квартиру или апартаменты, включая домашнее имущество, но и ответственность владельца за причинение ущерба соседям. Благодаря программе пожар, залив, кражи, вандализм не смогут нанести ущерб семейному бюджету. Полис оформляется без осмотра и описи имущества. Срок действия полиса – 1 год.

Приобрести сертификат можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ 13 и 14 февраля 2020 года.

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