На Ставрополье «пьянка» в кафе закончилась убийством
От ножевых ранений житель Кисловодска скончался на месте
Фото: пресс-служба СКР по Ставрополью
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Инцидент произошёл в Кисловодске, 13 февраля. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального управления СКР, двое мужчин вечером пришли отдохнуть в кафе.
Уходя, кисловодчане что-то не поделили между собой. Из-за чего между ними возникла ссора. Один из них несколько раз ударил ножом в грудь мужчине.
Потерпевший скончался на месте. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU