2020-02-14T14:30:22+03:00
Общество

На Ставрополье «пьянка» в кафе закончилась убийством

От ножевых ранений житель Кисловодска скончался на месте
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба СКР по СтавропольюФото: пресс-служба СКР по Ставрополью
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл в Кисловодске, 13 февраля. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального управления СКР, двое мужчин вечером пришли отдохнуть в кафе.

Уходя, кисловодчане что-то не поделили между собой. Из-за чего между ними возникла ссора. Один из них несколько раз ударил ножом в грудь мужчине.

Потерпевший скончался на месте. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе Познер отказался говорить на интимные темы
Со Ставрополья пытались незаконно вывезти серебряные монеты 18 века
На Ставрополье прокомментировали информацию о взрыве на заводе
Рауф Арашуков и Михаил Абызов стали соседями по камере в «Лефортово»
На Ставрополье искусствоведы переживают за будущее Дома Реброва
На Ставрополье «пьянка» в кафе закончилась убийством
Акция «Лови момент с УРАЛСИБОМ» пройдет в Ставрополе
«Неудачный захват порта»: пять бойцов клуба Нурмагомедова осуждены за избиение самбиста
В Дагестане раскрыли сговоры при строительстве школ и детсадов
Житель Ингушетии во время обысков открыл стрельбу по силовикам
На Ставрополье задержан пьяный лихач
Аграриям Ставрополья рассказали, как получить в 2020 году хороший урожай
На Ставрополье полицейский «крышевал» павильон по продаже безакцизного табака
Появилось видео с дачи экс-прокурора, где убили и закопали его бывшую жену
На Ставрополье сотрудник сотовой компании слил личную информацию абонента заинтересованным лицам
На Ставрополье столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Губернатор Ставрополья отстранил от должности мэра Георгиевска
У еще одного пенсионера в Ингушетии нашли оружейный склад
Власти Чечни пояснили, когда оппозиции надо извиняться перед ними
Лавина перекрыла дорогу, соединяющую мир с двумя горными районами Дагестана
Женщине, протащившей судебного пристава по асфальту, вынесли приговор
Гости отеля «Богатырь» получат мили «Аэрофлота»
В Ставрополе раздетый мужчина облился водой в магазине
На Ставрополье активно сокращается численность русских
Бывшего мэра Махачкалы, обвиняемого в создании банды и хищении 210 млн, отпустили