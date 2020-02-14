На Ставрополье «пьянка» в кафе закончилась убийством

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:30:22+03:00

От ножевых ранений житель Кисловодска скончался на месте

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Инцидент произошёл в Кисловодске, 13 февраля. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального управления СКР, двое мужчин вечером пришли отдохнуть в кафе.

Уходя, кисловодчане что-то не поделили между собой. Из-за чего между ними возникла ссора. Один из них несколько раз ударил ножом в грудь мужчине.

Потерпевший скончался на месте. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU