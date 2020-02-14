2020-02-14T16:25:33+03:00
Общество

На Ставрополье искусствоведы переживают за будущее Дома Реброва

Искусствовед жалуется, что в памятнике культуры заселились «пьянчужки» и местные бродяги [видео]
Ася АСРЯН
Поделиться:
Это единственное в мире здание, в котором жили Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой и многие другие светочи русской культурыЭто единственное в мире здание, в котором жили Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой и многие другие светочи русской культурыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Известнейший на Кавминводах краевед и искусствовед Борис Розенфельд высказался в соцсети за скорейшее воссоздание дома Алексея Реброва.

По его словам, это единственное в мире здание,в котором в разное время жили Александр Пушкин, Лев Толстой, Михаил Лермонтов и другие светочи русской культуры.

Как рассказал Розенфельд «Ставропольской правде», Ребров первый в России стал развивать шелководство. Причем, именно на Ставрополье. И был удостоен пяти Золотых медалей за производство шелка. Что в своем имении Владимировка на реке Кума он помимо шелковицы насадил великолепные виноградники.

На международной ярмарке в Париже первую премию среди вин получило «Мадам Клико», а вторую – «Ребровское шипучее». Что он вывел уникальный сорт сладкого репчатого лука лилового оттенка.

В историческом Доме Реброва ночуют бродяги и пьянчужки.

Власти Кисловодска рядом с Нарзанной галереей и сквер Реброва обустроили, и установили в его центре памятник Алексею Федоровичу. А затем и улицу Коминтерна переименовали в улицу Алексея Реброва.

—Вот только с воссозданием «дома княжны Мэри» пока ничего не получается, —возмущается краевед.

По его словам, все документы с предложением передать дом Реброва городу-курорту в Минкульт отправили давным-давно. Но никакого ответа нет. Искусствовед жалуется, что в памятнике культуры заселились «пьянчужки» и местные бродяги.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что старинные здания Ставрополя покорили журналиста Владимира Познера. Он признался, что был удивлен, увидел так много старых домов. Отметил, что не знает, как в них живётся, но внешне смотрятся очень приятно.

— Когда это всё не уничтожается, не сносится и не застраивается чем-то другим — приятно, — подчеркнул Владимир Познер.

Владимир Владимирович также отметил, что слышал о том, что Ставрополь дважды был удостоен звания самого благоустроенного города страны. Сказал, что сам судить об этом не может, но считает, что местные жители должны этим гордиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе Познер отказался говорить на интимные темы
Со Ставрополья пытались незаконно вывезти серебряные монеты 18 века
На Ставрополье прокомментировали информацию о взрыве на заводе
Рауф Арашуков и Михаил Абызов стали соседями по камере в «Лефортово»
На Ставрополье искусствоведы переживают за будущее Дома Реброва
На Ставрополье «пьянка» в кафе закончилась убийством
Акция «Лови момент с УРАЛСИБОМ» пройдет в Ставрополе
«Неудачный захват порта»: пять бойцов клуба Нурмагомедова осуждены за избиение самбиста
В Дагестане раскрыли сговоры при строительстве школ и детсадов
Житель Ингушетии во время обысков открыл стрельбу по силовикам
На Ставрополье задержан пьяный лихач
Аграриям Ставрополья рассказали, как получить в 2020 году хороший урожай
На Ставрополье полицейский «крышевал» павильон по продаже безакцизного табака
Появилось видео с дачи экс-прокурора, где убили и закопали его бывшую жену
На Ставрополье сотрудник сотовой компании слил личную информацию абонента заинтересованным лицам
На Ставрополье столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Губернатор Ставрополья отстранил от должности мэра Георгиевска
У еще одного пенсионера в Ингушетии нашли оружейный склад
Власти Чечни пояснили, когда оппозиции надо извиняться перед ними
Лавина перекрыла дорогу, соединяющую мир с двумя горными районами Дагестана
Женщине, протащившей судебного пристава по асфальту, вынесли приговор
Гости отеля «Богатырь» получат мили «Аэрофлота»
В Ставрополе раздетый мужчина облился водой в магазине
На Ставрополье активно сокращается численность русских
Бывшего мэра Махачкалы, обвиняемого в создании банды и хищении 210 млн, отпустили