На Ставрополье искусствоведы переживают за будущее Дома Реброва

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:25:33+03:00

Это единственное в мире здание, в котором жили Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой и многие другие светочи русской культуры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Искусствовед жалуется, что в памятнике культуры заселились «пьянчужки» и местные бродяги [видео]

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Известнейший на Кавминводах краевед и искусствовед Борис Розенфельд высказался в соцсети за скорейшее воссоздание дома Алексея Реброва.

По его словам, это единственное в мире здание,в котором в разное время жили Александр Пушкин, Лев Толстой, Михаил Лермонтов и другие светочи русской культуры.

Как рассказал Розенфельд «Ставропольской правде», Ребров первый в России стал развивать шелководство. Причем, именно на Ставрополье. И был удостоен пяти Золотых медалей за производство шелка. Что в своем имении Владимировка на реке Кума он помимо шелковицы насадил великолепные виноградники.

На международной ярмарке в Париже первую премию среди вин получило «Мадам Клико», а вторую – «Ребровское шипучее». Что он вывел уникальный сорт сладкого репчатого лука лилового оттенка.

В историческом Доме Реброва ночуют бродяги и пьянчужки.

Власти Кисловодска рядом с Нарзанной галереей и сквер Реброва обустроили, и установили в его центре памятник Алексею Федоровичу. А затем и улицу Коминтерна переименовали в улицу Алексея Реброва.

—Вот только с воссозданием «дома княжны Мэри» пока ничего не получается, —возмущается краевед.

По его словам, все документы с предложением передать дом Реброва городу-курорту в Минкульт отправили давным-давно. Но никакого ответа нет. Искусствовед жалуется, что в памятнике культуры заселились «пьянчужки» и местные бродяги.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что старинные здания Ставрополя покорили журналиста Владимира Познера. Он признался, что был удивлен, увидел так много старых домов. Отметил, что не знает, как в них живётся, но внешне смотрятся очень приятно.

— Когда это всё не уничтожается, не сносится и не застраивается чем-то другим — приятно, — подчеркнул Владимир Познер.

Владимир Владимирович также отметил, что слышал о том, что Ставрополь дважды был удостоен звания самого благоустроенного города страны. Сказал, что сам судить об этом не может, но считает, что местные жители должны этим гордиться.

ИСТОЧНИК KP.RU