2020-02-14T15:25:53+03:00
Общество

Рауф Арашуков и Михаил Абызов стали соседями по камере в «Лефортово»

Осужденные политики рады такому соседству
Ася АСРЯН
Поделиться:
По словам Литвинович, долгое время Арашукова переводили из одной камеры в другуюПо словам Литвинович, долгое время Арашукова переводили из одной камеры в другуюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Бывшие сенатор от КЧР Рауф Арашуков и министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО «Лефортово».

Эту новость рассказала член ОНК Марина Литвинович. Накануне она посетила изолятор, информирует ТАСС.

По словам Литвинович, долгое время Арашукова переводили из одной камеры в другую. А недавно его поместили туда же, где содержится Михаил Абызов. По мнению члена ОНК, экс-сенатор рад новому соседу. Чиновникам есть о чем поговорить, - считает Литвинович.

Ранее «Комсомолка» писала, что Басманный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Казбеку Булатову, а также бывшему следователю по особо важным делам Андрею Филиппову и экс-начальнику Центра противодействия экстремизму МВД КЧР Тимуру Бетуганову на срок до 23 марта.

Напомним, что Филиппова, Булатова и Бетуганова задержали после ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

По версии следствия, они, находясь в дружеских отношениях с"Газовыми королями», помогали экс-сенатору и его отцу избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления. Все трое обвиняются в превышении должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе Познер отказался говорить на интимные темы
Со Ставрополья пытались незаконно вывезти серебряные монеты 18 века
На Ставрополье прокомментировали информацию о взрыве на заводе
Рауф Арашуков и Михаил Абызов стали соседями по камере в «Лефортово»
На Ставрополье искусствоведы переживают за будущее Дома Реброва
На Ставрополье «пьянка» в кафе закончилась убийством
Акция «Лови момент с УРАЛСИБОМ» пройдет в Ставрополе
«Неудачный захват порта»: пять бойцов клуба Нурмагомедова осуждены за избиение самбиста
В Дагестане раскрыли сговоры при строительстве школ и детсадов
Житель Ингушетии во время обысков открыл стрельбу по силовикам
На Ставрополье задержан пьяный лихач
Аграриям Ставрополья рассказали, как получить в 2020 году хороший урожай
На Ставрополье полицейский «крышевал» павильон по продаже безакцизного табака
Появилось видео с дачи экс-прокурора, где убили и закопали его бывшую жену
На Ставрополье сотрудник сотовой компании слил личную информацию абонента заинтересованным лицам
На Ставрополье столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Губернатор Ставрополья отстранил от должности мэра Георгиевска
У еще одного пенсионера в Ингушетии нашли оружейный склад
Власти Чечни пояснили, когда оппозиции надо извиняться перед ними
Лавина перекрыла дорогу, соединяющую мир с двумя горными районами Дагестана
Женщине, протащившей судебного пристава по асфальту, вынесли приговор
Гости отеля «Богатырь» получат мили «Аэрофлота»
В Ставрополе раздетый мужчина облился водой в магазине
На Ставрополье активно сокращается численность русских
Бывшего мэра Махачкалы, обвиняемого в создании банды и хищении 210 млн, отпустили