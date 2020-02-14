Рауф Арашуков и Михаил Абызов стали соседями по камере в «Лефортово»

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:25:53+03:00

По словам Литвинович, долгое время Арашукова переводили из одной камеры в другую Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Бывшие сенатор от КЧР Рауф Арашуков и министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО «Лефортово».

Эту новость рассказала член ОНК Марина Литвинович. Накануне она посетила изолятор, информирует ТАСС.

По словам Литвинович, долгое время Арашукова переводили из одной камеры в другую. А недавно его поместили туда же, где содержится Михаил Абызов. По мнению члена ОНК, экс-сенатор рад новому соседу. Чиновникам есть о чем поговорить, - считает Литвинович.

Ранее «Комсомолка» писала, что Басманный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Казбеку Булатову, а также бывшему следователю по особо важным делам Андрею Филиппову и экс-начальнику Центра противодействия экстремизму МВД КЧР Тимуру Бетуганову на срок до 23 марта.

Напомним, что Филиппова, Булатова и Бетуганова задержали после ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

По версии следствия, они, находясь в дружеских отношениях с"Газовыми королями», помогали экс-сенатору и его отцу избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления. Все трое обвиняются в превышении должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU