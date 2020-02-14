2020-02-14T16:00:33+03:00
Общество

На Ставрополье прокомментировали информацию о взрыве на заводе

На ролике видно, как уже «горящее здание» предприятия озаряется вспышкой пламени [видео]
Ася АСРЯН
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Ставропольцы стали пересылать друг другу это видео, поднимаю ложную тревогуСтавропольцы стали пересылать друг другу это видео, поднимаю ложную тревогуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Ставрополья стали получать видео, на котором, якобы снят взрыв на одном из заводов Невинномысска. На ролике видно, как уже «горящее здание» предприятия озаряется вспышкой пламени.

Тем временем ставропольцы стали пересылать друг другу это видео, поднимаю ложную тревогу. Мэр Невинномысска Михаил Миненков прокомментировал вирусный ролик:

- Взрослые люди присылают мне видео и спрашивают: «Миша, это правда»? Кто-то в нашей стране ерунду смонтировал, отправил и все распространили в сети, - возмутился градоначальник на своей странице в Инстаграм.

На Ставрополье опровергли информацию о взрыве на заводе.

Миненков призвал ставропольцев не верить сплетням, а заходить на официальные страницы в соцсети и проверять информацию.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в сети появились кадры с места, где была захоронена бывшая супруга экс-прокурора Северной Осетии. Женщину обнаружили в огороде ее мужа Игоря Чельдиева. Она пролежала там больше месяца.

Мэр Невинномысска прокомментировал вирусный ролик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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