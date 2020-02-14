Со Ставрополья пытались незаконно вывезти серебряные монеты 18 века
33 серебряные монеты из США, Венгрии, Испании и Австрии пытался незаконно вывезли из России ставропольский пассажир.
Мужчина собирался лететь Тель-Авив, однако его задержали минераловодские таможенники.
При проверке багажа у него нашли около 250 уникальных монет. Причем, документов на коллекцию у «счастливчика» не было.
Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе минераловодской таможни, мужчина утверждал, что монеты не представляют историческую ценность.
Экспертиза показала, что деньги были выпущены с 1739 по 1900 годы и считаются предметами культурной ценности. Теперь пассажиру грозит штраф или конфискация недекларированных предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU