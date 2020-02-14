В Ставрополе Познер отказался говорить на интимные темы

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:55:45+03:00

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Во время творческой встречи в Ставрополе Владимир Познер уточнил, на какие бы темы он не хотел говорить.

- Я узнал, что недавно здесь был Михаил Лабковский, который говорит на интимные темы. Я могу вам рассказать и на эти темы, конечно, но это не главная моя сторона, - подчеркнул журналист.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что свой творческий вечер в Ставрополе Владимир Познер начал с извинений за опоздание. Правда, уточнил, что опоздал не он, а зрители, чем развеселил зал. Начало встречи задержалось на 15 минут.

- Я много где бывал за свою жизнь, но никогда не был в СтаврОполе, - перешёл от приветствий к разговору известный российский журналист. Неправильное ударение, очевидно, было намеренным, поскольку весь последующий вечер название города он произносил правильно.

Владимир Познер рассказал, что прилетел, когда ещё было светло, и у него была возможность немного взглянуть на город. Журналиста приятно удивила архитектура старого города.

ИСТОЧНИК KP.RU