В Ставрополе Познер отказался говорить на интимные темы
Во время творческой встречи в Ставрополе Владимир Познер уточнил, на какие бы темы он не хотел говорить.
- Я узнал, что недавно здесь был Михаил Лабковский, который говорит на интимные темы. Я могу вам рассказать и на эти темы, конечно, но это не главная моя сторона, - подчеркнул журналист.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что свой творческий вечер в Ставрополе Владимир Познер начал с извинений за опоздание. Правда, уточнил, что опоздал не он, а зрители, чем развеселил зал. Начало встречи задержалось на 15 минут.
- Я много где бывал за свою жизнь, но никогда не был в СтаврОполе, - перешёл от приветствий к разговору известный российский журналист. Неправильное ударение, очевидно, было намеренным, поскольку весь последующий вечер название города он произносил правильно.
Владимир Познер рассказал, что прилетел, когда ещё было светло, и у него была возможность немного взглянуть на город. Журналиста приятно удивила архитектура старого города.
ИСТОЧНИК KP.RU