2020-02-14T19:24:36+03:00
Общество

Житель Кабардино-Балкарии, стреляя в собак, ранил школьницу

Медики извлекли из головы девочки пулю калибра 7,62 мм
Ася АСРЯН
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Школьницу доставили в больницу, рентген показал наличие пули в мягких тканях головыШкольницу доставили в больницу, рентген показал наличие пули в мягких тканях головыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл в селении Золукокоаже, 13 февраля. Там местная жительница гуляла со своей дочерью. Внезапно мать услышала громкий хлопок. А затем раздался плач девочки. Оглянувшись, женщина увидела, что голова дочери в крови.

Школьницу доставили в больницу, рентген показал наличие пули в мягких тканях головы. По словам медиков, они извлекли из головы девочки пулю калибра 7,62 мм.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по Кабардино-Балкарии, пострадавшая была 2012 года рождения.

А дело было так: 47-летний местный житель решил пострелять в воздух, чтобы разогнать бродячих собак. Однако мужчина промахнулся и ранил школьницу. По данному делу проводится проверка.

Ранее "Комсомолка", писала, что "стрелка" в Северной Осетии закончилась убийством мужчины. Его товарища с ранением доставили в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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