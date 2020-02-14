2020-02-14T22:15:47+03:00
Общество

Суд отстранил от должности мэра Георгиевска

Ходатайство следствия удовлетворено
Виталий КЛИМОВ
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Суд Георгиевска удовлетворил ходатайство следствия об отстранении главы георгиевского городского округа от должности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью. Против Максима Клетина возбуждены уголовные дела за подделку диплома и угрозу убийством. Мэр обещал свести счеты со своей любовницей Виленой Никифоровой. Заявление в Следственный комитет подала мать девушки Светлана. Она рассказала "КП", что Клетин не раз угрожал ее дочери расправой, приставлял нож к животу, склоняя к интимным отношениям. Сам мэр подал встречное заявление о клевете. Он считает, что Никифорова его оговорила из мести за несостоявшуюся женитьбу.

Напомним, скандал вокруг градоначальника Георгиевска не утихает уже больше месяца. Шумиху вызвало видео с Клетиным, на котором он называет себя "приличной принцессой", которая "в юности была большим преступником" и "умела пользоваться пистончиками". СМИ действительно не раз писали о криминальном прошлом мэра. В 2014 году его судили за разбойное нападение на бизнесмена, но из-за того, что с момента преступления истек срок давности, уголовное дело суд прекратил, Клетина освободили от ответственности и выпустили на свободу. На момент ареста он был вице-мэром Кисловодска, а выйдя из СИЗО, продолжил успешно делать карьеру политика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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