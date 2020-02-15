На Ставрополье проверят безопасность медучреждений после ЧП в психбольнице
Об этом распорядился губернатор региона
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Владимир Владимиров поручил краевому минздраву проверить безопасность в медицинских учреждениях региона после ЧП, которое произошло вчера в приемном покое Краевой психиатрической больницы №1. Напомним, мужчина из Грачевского района, страдавший, помимо психических отклонений, алкогольной зависимостью, совершил суицид. По предварительной информации, у него с собой было взрывное устройство.
Никто из пациентов и врачей больницы не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU