2020-02-15T10:48:05+03:00
Общество

На Ставрополье проверят безопасность медучреждений после ЧП в психбольнице

Об этом распорядился губернатор региона
Виталий КЛИМОВ
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Владимир Владимиров поручил краевому минздраву проверить безопасность в медицинских учреждениях региона после ЧП, которое произошло вчера в приемном покое Краевой психиатрической больницы №1. Напомним, мужчина из Грачевского района, страдавший, помимо психических отклонений, алкогольной зависимостью, совершил суицид. По предварительной информации, у него с собой было взрывное устройство.

Никто из пациентов и врачей больницы не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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