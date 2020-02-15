На Ставрополье придет потепление
По данным Ставропольского гидрометцентра, в ближайшие дни днем ставропольцев ждет плюсовая температура. В Ставрополе в дневное время в воскресенье воздух прогреется до 2 градусов тепла. По региону - до +5. В ночь на понедельник ожидается легкий мороз до 3 градусов в Ставрополе и до 6 градусов по краю. При этом в Ставрополе осадков не ожидается, а на остальной территории местами возможен снег.
Ветер, по прогнозам метеорологов, не поднимется выше 12 метров в секунду и будет дуть с юго-востока. На большей части территории края снежного покрова нет. Минимальный слой снега можно встретить только в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске.
ИСТОЧНИК KP.RU