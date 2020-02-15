На Ставрополье придет потепление

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:47:14+03:00

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По данным Ставропольского гидрометцентра, в ближайшие дни днем ставропольцев ждет плюсовая температура. В Ставрополе в дневное время в воскресенье воздух прогреется до 2 градусов тепла. По региону - до +5. В ночь на понедельник ожидается легкий мороз до 3 градусов в Ставрополе и до 6 градусов по краю. При этом в Ставрополе осадков не ожидается, а на остальной территории местами возможен снег.

Ветер, по прогнозам метеорологов, не поднимется выше 12 метров в секунду и будет дуть с юго-востока. На большей части территории края снежного покрова нет. Минимальный слой снега можно встретить только в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске.

ИСТОЧНИК KP.RU