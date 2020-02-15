2020-02-15T12:47:14+03:00
Общество

На Ставрополье придет потепление

Днем воздух прогреется до 6 градусов
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Ставропольского гидрометцентра, в ближайшие дни днем ставропольцев ждет плюсовая температура. В Ставрополе в дневное время в воскресенье воздух прогреется до 2 градусов тепла. По региону - до +5. В ночь на понедельник ожидается легкий мороз до 3 градусов в Ставрополе и до 6 градусов по краю. При этом в Ставрополе осадков не ожидается, а на остальной территории местами возможен снег.

Ветер, по прогнозам метеорологов, не поднимется выше 12 метров в секунду и будет дуть с юго-востока. На большей части территории края снежного покрова нет. Минимальный слой снега можно встретить только в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24