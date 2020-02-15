Власти Чечни объявили в розыск кота
Он нужен чиновникам для участия в фестивале
Тот самый кот.
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В Инстаграм-аккаунте министерства по туризму Чечни появилось необычное видеообращение. Чиновники озаботились поисками кота из популярного в интернете видео. Животное необычно тем, что ест черемшу.
- Нам совершенно необходимо найти хьонк-кота, чтобы пригласить его на @honk_fest в качестве специального гостя, и чтобы он мог представлять интересы Республики на крупнейшем фестивале черемши в мире! - говорится в обращении.
В министерстве просят подключиться всех неравнодушных и обещают в награду за информацию о коте выдать некоторое количество черемши.
Власти Чечни ищут кота
ИСТОЧНИК KP.RU