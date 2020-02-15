2020-02-15T14:59:08+03:00
Общество

Власти Чечни объявили в розыск кота

Он нужен чиновникам для участия в фестивале
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Тот самый кот.Тот самый кот.
Изменить размер текста:

В Инстаграм-аккаунте министерства по туризму Чечни появилось необычное видеообращение. Чиновники озаботились поисками кота из популярного в интернете видео. Животное необычно тем, что ест черемшу.

- Нам совершенно необходимо найти хьонк-кота, чтобы пригласить его на @honk_fest в качестве специального гостя, и чтобы он мог представлять интересы Республики на крупнейшем фестивале черемши в мире! - говорится в обращении.

В министерстве просят подключиться всех неравнодушных и обещают в награду за информацию о коте выдать некоторое количество черемши.

visit_chechnyavisit_chechnya
Власти Чечни ищут кота
98 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24