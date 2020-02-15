Флаг Ставрополья доставили на борт Международной космической станции

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:40:55+03:00

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Флаг Ставропольского края побывал на Международной космической станции. Туда его доставил грузовой корабль. Сейчас уроженец Ставрополья Олег Скрипочка является командиром МКС. Скрипочка и переслал на землю фото флага в космосе. Их выложил в свой Instagram Владимир Владимиров.

- Вместе с флагами получил на борт грамоту о присвоении звания Почётного гражданина Невинномысска, откуда Олег Иванович родом.Флаги уже вернулись на Землю. Теперь они уникальны, побывали на орбите.Таких в мире немного, - написал губернатор.

Когда флаги пройдут послекосмическую проверку, их передадут в музей в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU