Флаг Ставрополья доставили на борт Международной космической станции
Флаг Ставропольского края побывал на Международной космической станции. Туда его доставил грузовой корабль. Сейчас уроженец Ставрополья Олег Скрипочка является командиром МКС. Скрипочка и переслал на землю фото флага в космосе. Их выложил в свой Instagram Владимир Владимиров.
- Вместе с флагами получил на борт грамоту о присвоении звания Почётного гражданина Невинномысска, откуда Олег Иванович родом.Флаги уже вернулись на Землю. Теперь они уникальны, побывали на орбите.Таких в мире немного, - написал губернатор.
Когда флаги пройдут послекосмическую проверку, их передадут в музей в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU