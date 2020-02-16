В Дагестане легковушка сбила двоих детей

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:00:08+03:00

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Сегодня, 16 февраля, примерно в 9.50 водитель "Лады Гранты" сбил детей в Дербенте. За рулем находился 27-летний местный житель. Пешеходам 10 и 14 лет. Девочки переходили проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшие доставлены в Центральную больницу Дербента.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в МВД Дагестана за минувшие сутки в республике произошли еще несколько аварий. В Кумторкалинском районе погибла женщина, переходившая проезжую часть дороги в неустановленном месте. Ее сбил вечером 15 февраля 56-летний житель Казбековского района, управляя автомобилем «ВАЗ-2115». И погиб водитель и пострадали трое пассажиров отечественной легковушки в ДТП в Левашинском районе. Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием - бетонным забором территории АЗС.

Смертельные ДТП в Дагестане за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU