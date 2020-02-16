2020-02-16T16:10:07+03:00
Происшествия

После секс-скандала с уголовным преследованием отстранили мэра Георгиевска

Максим Клетин решением судьи больше не сити-менеджер
Евгения СОКОРЕВА
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После нашумевшего скандала в сети и возбуждения уголовных дел Максима Клетина отстранили от должности главы Георгиевска. Городской суд пошел навстречу следствию. А Клетина, напомним, подозревают в угрозах убийством и использовании фальшивого диплома. Градоначальник, по данным в краевом СКР, обещал расправиться со своей любовницей Виленой Никифоровой. Об этом в заявлении написала ее мать Светлана. Клетин считает все местью и клеветой за несостоявшийся брак с 27-летней девушкой.

Кстати, шумиха вокруг Максима Клетина поднялась еще 2 месяца назад, когда в сети появилось видео. На нем Клетин назвал себя "приличной принцесской" и рассказал про криминальное прошлое. Тогда же по Георгиевску неизвестные расклеили голые снимки с похожим на Клетина мужчиной. Их также кто-то слил в сеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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