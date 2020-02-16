В супермаркете Ставрополя утка просит милостыню

16 Февр. 2020 2020-02-16T21:04:54+03:00

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В одном из сетевых супермаркетов Ставрополя на улице Пушкина утку посадили просить милостыню. Деньги нужны на корм, как сказано на картонной табличке у птички.

Со слов автора снимка, если кидаешь монетку, утка крякает. Бумажную купюру - поет.

Кстати, это не первый такой случай. В городе ранее сняли на камеру, как к уличному столбу на тротуаре привязали собаку с табличкой о сборе денег на корм на шее

ИСТОЧНИК KP.RU