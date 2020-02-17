2020-02-17T09:15:37+03:00
Общество

На Ставрополье в аварии пострадали четыре человека

Также в больницу с травмами доставили пятилетнего ребенка
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл 15 февраля, около 11:00, на автодороге «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское».

Автомобиль «Шевроле Нива» при выезде со второстепенной дороги на главную, создал помехи в движении «ВАЗ – 21140», который чтобы избежать столкновения выехал на встречную полосу, где произошло ДТП.

С различными травмами в больницу доставили двух водителей и двух пассажиров «четырнадцатой», в том числе 5-летнюю девочку. Ребенок находился в машине без детского удерживающего устройства, что способствовало получению серьезных травм в аварии.

За рулем «Шевроле» находился 53-летний житель Новоалександровска, который в момент ДТП был трезв, злостным нарушителем ПДД РФ не является.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, при осмотре выяснилось, что на обоих автомобилях установлена летняя резина. А в автомобиле «Нива» незаконно установлено газобаллонное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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