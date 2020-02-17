2020-02-17T10:39:14+03:00
Общество

В Ставропольском крае три человека пострадали в жёстком ДТП

С серьезными травмами в больницу доставлены оба водителя и пассажир «семерки»
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл 16 февраля, около 01.30, в Кисловодске. Водитель автомобиля "ВАЗ-2115" при повороте налево, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107», движущимся со встречного направления прямо. С серьезными травмами в больницу доставлены оба водителя и пассажир «семерки». Водитель «ВАЗ-2115» - 26-летний местный житель имеет водительский стаж 4 года.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, в момент ДТП он был трезв. За последние два года неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ, в том числе нарушение скоростного режима.

Также к административной ответственности за нарушение ПДД РФ более 20 раз за последние 2 года привлекался водитель «ВАЗ-2107».

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье в аварии пострадали четыре человека. Также в больницу с травмами доставили пятилетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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